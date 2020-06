Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau) Wohnungsöffnung nach vermeintlich hilfloser Lage (08.06.2020)

Fridingen an der Donau (ots)

Nicht abgemeldet hatte sich offensichtlich ein 83-jähriger im Stadtgebiet wohnhafter Rentner als Kunde des Essensservices eines Sozialdienstes. Eine Mitarbeiterin des Sozialdienstes teilte am Montagmittag gegen 12.45 Uhr beim Polizeipräsidium Konstanz mit, dass die Lieferung der Mittagsmahlzeit von Samstagmittag noch unberührt vor der Haustür des Rentners abgestellt sei. Die Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Tuttlingen vermochte eine hilflose Lage des Betroffenen nicht auszuschließen und veranlasste die Öffnung der Wohnung durch die Freiwillige Feuerwehr Fridingen. Der Rentner war nach der Öffnung der Haustüre durch die Feuerwehr in seiner Wohnung nicht anzutreffen. Anhand einer in der Wohnung hinterlegten Erreichbarkeit gelang es, Kontakt zu dem 83-Jährigen aufzunehmen. Er war wohlauf und mit seinem Sohn unterwegs. Ihm wurde beim Polizeirevier Tuttlingen sein neuer Hausschlüssel zur Abholung hinterlegt.

