Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall mit Verletzten (08.06.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Pedelec-Lenkerin, der sich am Montagnachmittag gegen 15.00 Uhr in der Semmelweisstraße bei den dortigen Mehrfamiliengebäuden ereignete.

Die 83-jährige Lenkerin eines Opels fuhr rückwärts aus einer Parklücke auf die Straße und übersah die auf der Semmelweisstraße herannahende, 68-jährige Lenkerin eines Pedelecs, weshalb es zur Kollision und zum anschließenden Sturz der Fahrradfahrerin kam. Die 68-jährige wurde durch den Rettungsdienst in das Klinikum Landkreis Tuttlingen gebracht, wo eine operationsbedürftige Knochenfraktur festgestellt wurde. An den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Personen, die der Polizei Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

