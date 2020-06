Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck

TUT) Einbruch in Gewerbebetrieb (06.06.2020 - 07.06.2020)

Neuhausen ob Eck (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Einbruch in das sich an der Einmündung der Carl-Benz-Straße in die Meßkircher Straße im dortigen Gewerbegebiet befindliche Betriebsgebäude eines mittelständischen Herstellers chirurgischer Instrumente. Die Straftat dürfte in der Nacht von Samstag zu Sonntag begangen worden sein.

Unbekannte Täter drangen in diesem Tatzeitraum unberechtigt an der zur Meßkircher Straße gerichteten Seite des Firmengebäudes durch ein Fenster in das Gebäude ein. Sie entwendeten den Rechner einer in einem Produktionsraum aufgestellten Computeranlage.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige, möglicherweise benutzte Fahrzeuge oder den Verbleib des Rechners geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mühlheim an der Donau, Tel. 07463 9961-0, zu melden.

