POL-PDLD: Edenkoben - Streitigkeiten

Im Bereich der Polizei Edenkoben kam es gestern Abend kurz vor 22 Uhr zu Streitigkeiten zwischen einem 32-jährigem Mann und seiner 30-jährigen Partnerin. Laut Zeugenangaben soll der Mann seine Freundin an den Haaren gezogen haben und ihr mit einer Schaufel in der Hand gedroht haben. Als die Polizei vor Ort kam, stritten beide alles ab, vielmehr hätte man sich verbal gestritten. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle bietet und koordiniert eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

