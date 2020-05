Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Andauernde Ruhestörung durch uneinsichtigen Bürger mittels überlauter Musik

29221 Celle (ots)

Am Pfingstsonntag, 31.05.2020 kam es in der Nacht, sowie in den frühen Morgenstunden mehrfach zu Beschwerden wegen überlauter Musik aus dem Bereich der Allerkampstraße in Celle.

Durch einen sehr uneinsichtigen Mieter einer Wohnung in der Allerkampstraße schallte überlaute Musik in die Nachbarschaft. Trotz mehrfacher polizeilicher Ansprache veränderte der alkoholisierte 64 jährige Celler jedoch nicht sein Verhalten, so dass ihm gegen 08:20 Uhr bei einem erneuten polizeilichen Einsatz die Musikanlage weggenommen und sichergestellt wurde.

Vorerst wurde Ruhe hergestellt, die Ingewahrsamnahme seiner Person wurde bei einem erneuten polizeilichen Einsatz bereits angedroht und wird, falls dies eingtreten sollte, konsequent durchgesetzt.

