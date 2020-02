Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Fitnessstudio: Täter entkommen mit Fernsehgerät und Proteinriegel

Bergkamen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind durch das Aufhebeln einer Nebeneingangstür im Zeitraum von Sonntag (23.02.2020), 20.00 Uhr, bis Montag (24.02.2020), 09.30 Uhr, in ein Fitnessstudio in der Straße Zum Schacht III in Bergkamen-Rünthe eingebrochen, haben diverse Schränke durchwühlt und u. a. ein Fernsehgerät sowie Proteinriegel entwendet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, können sich bei der Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 oder unter 02303-921 0 melden.

