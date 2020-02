Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Erstmeldung: LKW mit Gefahrgut umgestürzt - Einsatz dauert an

Holzwickede (ots)

Ein mit Gefahrgut beladener LKW ist am Montag (24.02.2020) gegen 09.40 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn der Schwerter Straße in Holzwickede abgekommen, umgestürzt und im Straßengraben liegengeblieben. Der 37-jährige Fahrer wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein angrenzendes Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Unfallstelle nur in Vollschutz betreten, da es sich bei der Gefahrgutladung um leicht entzündliche und ätzende, flüssige Stoffe gehandelt hat.

Der Einsatz dauert zur Stunde noch an. Ob die Ladung beschädigt wurde, ist noch unklar. Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Der Bereich Schwerter Straße/Langscheder Straße bleibt vorerst für die Untersuchungen und Bergungsarbeiten gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell