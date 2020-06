Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Flüchtiger Ladendieb geschnappt

Germersheim (ots)

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Dienstagmittag gegen 13 Uhr im Bereich der Mainzer Straße in Germersheim. Ein Ladendieb hatte bei der Flucht aus einem Geschäft einen Mitarbeiter zu Boden gestoßen und flüchtet zu Fuß über die B 35 in Richtung Insel Grün. Der leicht verletzte Mitarbeiter folgte dem Ladendieb und verständigte die Polizei. Letztlich konnte der Tatverdächtige durch die hinzugerufenen Polizeibeamten im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Bei dem Ladendieb handelt es sich um einen 32 - jährigen Mann aus Germersheim. Der Dieb hatte Kleidung im Wert von zirka 150 EUR gestohlen und muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

