Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neupotz - Rennradfahrer streift Pedelec

Neupotz (ots)

Eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr am Montag, dem 01.06.2020, um 11.45 Uhr, den Radweg neben der L 549 von Neupotz kommen in Fahrtrichtung Rheinzabern. Kurz nach dem Ortsausgang von Neupotz begegnete ihr in Höhe der Bachbrücke ein dunkel bekleideter Rennradfahrer, der den Rückspiegel ihres Pedelec streifte sodass sie stürzte und mit der Stirn gegen ein Metallgeländer fiel und sich verletzte. Der etwa 35jährige Rennradfahrer setzte seine Fahrt unbekümmert in Richtung Neupotz fort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wörth zu melden.

Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de





