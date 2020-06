Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Sattelzug fährt Schlangenlinien

Wörth am Rhein (ots)

Am Montag, dem 01.06.2020, um 08.20 Uhr, teilte eine Verkehrsteilnehmerin bei der Polizei mit, dass ein Sattelzug mit bulgarischem Kennzeichen auf der A 65 von Landau in Schlangenlinien in Richtung Karlsruhe fährt und teilweise andere Verkehrsteilnehmer gefährden würde. Eine Funkstreife der Polizeiinspektion Wörth konnte den Sattelzug bei der Anschlussstelle Wörth-Dorschberg anhalten und den Fahrer, einen 50-jährigen Bulgaren, einer Kontrolle unterziehen. Die Beamten konnten zweifelsfrei feststellen, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Test ergab 2,56 Promille. Der Sattelzug wurde sichergestellt und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Die Polizeiinspektion Wörth bittet mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer, unter anderem den Fahrer eines silbernen Mercedes, den Fahrer eines roten VW Polo mit dem Teilkennzeichen SÜW-DH ??? und den Fahrer eines silberfarbenen Lkw, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.

