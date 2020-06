Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berichtigung des Unfalles vom 29.05.2020, 08.15 Uhr, in Herxheim Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Herxheim (ots)

Der Unfallhergang wurde versehentlich falsch mitgeteilt. Dieser trug sich wie folgt zu:

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person kam es am Freitagmorgen gegen 08:15 Uhr in der Oberen Hauptstraße in Herxheim. Eine 54 Jahre alte PKW-Fahrerin wollte nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Nach Angaben der dahinter fahrenden 59-jährigen Motorradfahrerin ging sie davon aus, dass die Fahrzeugführerin am rechten Fahrbahnrand anhalten will, da sie auch zuvor nach rechts ausgeschert war und keinen Fahrtrichtungsanzeiger gesetzt hatte. Aus diesem Grund überholte sie den PKW, dessen Fahrerin in diesem Moment den Abbiegevorgang nach links einleitete. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und die Motorradfahrerin prallte anschließend noch gegen einen links geparkten PKW. Hier kam sie zu Fall und musste anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Sachschadenshöhe wird derzeit auf ca. 10000 Euro geschätzt. Weitere Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

