Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gaststätteneinbruch

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht zum Pfingstmontag brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Ecke Kurtalstraße/Bismarckstraße ein. Von der Rückseite her wurde ein Küchenfenster aufgehebelt, durch welche die Täter einstiegen. Aus der Gaststätte wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag sowie eine Flasche Jack Daniels Whiskey entwendet. Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern, Tel. 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

