Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Germersheim (ots)

Ein Bußgeld in Höhe von 500 EUR und ein einmonatiges Fahrverbot drohen einem 52 - jährigen Mann aus Germersheim. Der Autofahrer war mit seinem Fahrzeug im Bereich der Werftstraße von zwei Polizeibeamten am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr kontrolliert worden. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Der 52 - jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er am Morgen einen Joint mit Marihuana geraucht hatte. Dem Mann wurde bei der Dienststelle eine Blutprobe genommen.

