Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Sachbeschädigung (07.06.2020)

Trossingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer in der Nacht zum Sonntag gegen 01.00 Uhr in der Bismarckstraße begangenen Sachbeschädigung. Unbekannte Täter schossen vermutlich mit einem Luftgewehr im Bereich der Kreuzung Bismarckstraße / Beethovenstraße / Butschstraße und beschädigten an einem im dortigen Bereich stehenden Gebäude die Glasscheibe eines Wohnzimmerfensters. Der Geschädigte saß zur Tatzeit in diesem Wohnzimmer am Fernseher, was mit der Auswahl des Fensters durch die Tatverdächtigen möglicherweise in Zusammenhang steht.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 33866, zu melden.

