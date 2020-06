Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden/RW) Radler kommt aus der Kurve 8.6.20, 16.30 Uhr

Aichhalden (ots)

Auf dem Gemeindeverbindungsweg "Eselbach" von Aichhalden in Richtung Schiltach ist ein Mountainbiker mit einem Auto zusammen gestoßen und gestürzt. Wie die Polizei ermittelte, ist der 21 Jahre alter Biker nach einer langen Geraden bergabwärts mit hohem Tempo am Rappenfelsen in eine Kurve gefahren und hat diese offenbar mittig genommen. Ein dort entgegenkommender 64-jähriger Skoda-Fahrer ist auf der schmalen Straße zwar noch ausgewichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radler wurde durch den Aufprall am Bein verletzt und musste deswegen vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Den Schaden am Fahrrad und am Auto schätzt die Polizei auf 2.000.- Euro.

