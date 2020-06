Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/RW) Junge Frauen geraten aneinander 6.6.20

Schramberg (ots)

Wegen Körperverletzung ermittelt die Schramberger Polizei aufgrund einer Auseinandersetzung zweier junger Frauen am Wochenende in einer Bar in der Berneckstraße. Eine 21-Jährige hat in der späten Nacht eine 20-Jährige auf der Tanzfläche mit heftigen Schlägen attackiert, so dass sie auf den Boden fiel. Noch auf dem Boden liegend trat sie mit den Füßen weiterhin auf ihre Kontrahentin ein, so dass diese eine Kopfplatzwunde und mehrere Hämatome erlitt. Was der Grund für den plötzlichen Angriff war, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen der Schramberger Polizei hierzu dauern an.

