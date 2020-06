Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Autofahrer übersieht Fahrradfahrerin (09.06.2020)

Singen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin ereignete sich am heutigen Dienstag gegen 08.45 Uhr an der Einmündung Freibühlstraße / Pfaffenhäule. Ein 35-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Freibühlstraße, bog an der Einmündung Pfaffenhäule nach rechts ab und übersah hierbei die bevorrechtigte von rechts kommende 46-jährige Radfahrerin. Bei der Kollision wird die Frau zunächst auf die Motorhaube und von dort auf die Straße geschleudert. Mit noch unbekannten Verletzungen kommt sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

