Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Geldbörse im Lebensmittelladen gestohlen

Hamm-Heessen (ots)

Eine 75-jährige Frau aus Hamm ist am Mittwoch, 4. März, Opfer eines Diebstahls geworden: Sie war in einem Lebensmittelladen an der Kleinen Amtsstraße gegen 14 Uhr einkaufen, als sie von einem Mann zu Teesorten befragt wurde. Daraufhin wendete sie sich von ihrem Einkaufswagen ab. Im Kindersitz des Wagens befand sich ihre geöffnete Handtasche samt Geldbeutel. Dieser wurde zwischenzeitlich entwendet. Es besteht der Verdacht, dass sie durch das Gespräch abgelenkt werden sollte. Daher bitte die Polizei um Hinweise zum Gesprächspartner. Dieser ist zirka 25 Jahre alt und 175 Zentimeter groß. Er ist schlank, hat kurze lockige Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Bitte melden Sie Hinweise an 02381 916-0. (lt)

