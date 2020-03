Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Heizöllieferant beklaut

Hamm-Mitte (ots)

Ein Unbekannter nutzte am Dienstag, 3. März, die kurze Abwesenheit eines Heizöllieferanten und klaute dessen Eigentum aus dem Führerhaus eines Tanklasters am Caldenhofer Weg. Der Fahrer des Lkw war gerade dabei, den Schlauch aufzurollen, als er gegen 11 Uhr eine männliche Person erkennen konnte, die sich zuvor im Führerhaus des Lkw aufgehalten hatte. Der Mann war schwarz gekleidet und flüchtete mit einem Fahrrad auf dem Caldenhofer Weg in Richtung Stadtmitte. Bei der Nachschau des Diebstahlopfers konnte festgestellt werden, dass sein Handy, Ausweisdokumente und Bargeld fehlten. Hinweise auf den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 entgegen.(hei)

