Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl von 19 Mährobotern

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte Täter stahlen aus einem Baumarkt am Sachsenweg insgesamt 19 Mähroboter im Gesamtwert von zirka 13000 Euro. Die Diebe schlugen in der Zeit von Montag, 2. März, 16 Uhr, bis Dienstag, 3. März, 9 Uhr zu. Das Verpackungsmaterial und die Sicherungen der Roboter konnte auf dem umzäunten Außengelände des Marktes entdeckt werden. Wie die 19 Gartenhelfer unbemerkt aus dem Baumarkt gebracht werden konnten, ist Bestandteil der Ermittlungen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Mähroboter der Marken Bosch (Gerätefarbe grün), Gardena (Gerätefarbe blau-grau) und Landroid (Gerätefarbe orange) in verschiedenen Preisklassen. Hinweise zu den Dieben und dem Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 entgegen.(hei)

