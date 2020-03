Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 13-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine 13-jährige Fahrradfahrerin wurde am Dienstag, gegen 20.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Hammer Straße leicht verletzt. Das Mädchen stieß an der Einmündung der Straße An den Fördertürmen mit dem Opel Zafira eines 54-Jährigen zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. (ag)

