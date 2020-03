Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kennzeichen-Diebe in Hamm unterwegs

Hamm (ots)

In den vergangenen Tagen sind in Hamm mehrere Kennzeichen gestohlen worden. Betroffen waren unter anderem Fahrzeuge an der Römerstraße (2), an der Straße "An den Fördertürmen" (5), an der Rietzgartenstraße (1), an der Warendorfer Straße (1) und der Marker Allee (1). Die hinteren Kennzeichen wurden am 28. Februar, 29. Februar und 2. März abmontiert und entwendet.

Auffällig dabei ist, dass die Kennzeichen vermehrt von Firmen-PKW oder Firmengeländen gestohlen wurden. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

