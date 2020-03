Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl an der Weststraße

Hamm-Mitte (ots)

Am Montag, 2. März, wurde in einem Geschäft an der Weststraße gegen 14 Uhr eine 38-jährige Frau bestohlen: Aus ihrer Handtasche wurde die Geldbörse samt Bargeld und Papieren entwendet. Das bemerkte sie, als sie an der Kasse zahlen wollte. Beobachtet wurde sie dabei von zwei Frauen. Ein davon soll zirka 20 Jahre alt und 165 Zentimeter groß sein. Sie hat auffällig langes, schwarzes Haar und trug einen Rucksack sowie eine schwarze Jacke. Die andere Frau hatte eine Wollmütze an. Die Frauen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02381 916-0 zu melden. (lt)

