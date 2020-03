Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bande von fünf Ladendieben gestellt

Hamm-Mitte (ots)

Am Montag, 2. März 2020, gegen 16 Uhr, entwendeten fünf jugendliche Täter, im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, gleich aus zwei Handy-Geschäften im Allee-Center mehrere hochwertige Smartphones. Sie rissen dabei mit Gewalt die Sicherungsbefestigungen von den Telefonen ab und flüchteten anschließend fußläufig in Richtung Hafenstraße. Ein aufmerksamer Zeuge konnte das Geschehen beobachten und nahm unauffällig die Verfolgung der Bande auf. Zeitgleich rief er mit seinem Handy die Polizei an und gab fortwährend den aktuellen Standtort der Flüchtenden durch. Durch sein engagiertes Auftreten konnte ein koordiniertes Vorgehen mehrerer Polizeikräfte vorgenommen werden, was schließlich zu einer erfolgreichen Festnahme der kriminellen Jugendlichen führte. Die Täter stammen allesamt aus der Stadt Duisburg und sind polizeilich bereits hinreichend wegen diversen Straftaten aufgefallen. (as)

