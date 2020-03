Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 15-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Jugendlicher Leichtsinn führte am Montag, 02. März 2020, auf der Rautenstrauchstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter leicht verletzt wurde. Gegen 15.10 Uhr befanden sich zwei Schüler, 14 und 15 Jahre alt, mit ihren Fahrrädern auf dem Nachhauseweg von der Schule. Während der Fahrt hielten sie sich immer wieder abwechselnd am Rucksack des jeweils anderen fest. Plötzlich verkeilten sich die Fahrräder ineinander, was zur Folge hatte, dass beide auf die Fahrbahn stürzten. Der 15-Jährige verletzte sich dabei und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (as)

