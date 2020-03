Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Tausend Euro weg - Betrüger bestehlen Seniorin

Hamm-Herringen (ots)

"Oma, ich bin in einer Notsituation und brauche Geld" - mit dieser erfundenen Geschichte führten Betrüger eine 85-jährige Hammenserin hinter's Licht. Am Dienstag, 25. Februar, rief eine unbekannte Frau die Anwohnerin der Kurt-Schumacher-Straße gegen 15 Uhr an und gab sich als ihre Enkelin aus - wie jetzt erst bekannt wurde, nachdem die echte Enkelin von ihrer Großmutter informiert wurde. Die falsche Enkelin habe einen Autounfall gehabt. Bei dem Anruf wurde sie von einem vermeintlichen Autohausmitarbeiter namens Herr Flemming unterstützt.

Zirka drei Stunden nach dem Anruf übergab die Seniorin dann einen hohen vierstelligen Betrag an einen unbekannten Mann. Angeblich könne die Enkelin nicht persönlich kommen, da sie in einer anderen Stadt noch auf einen Leihwagen warten müsse.

Der Abholer ist zirka 35 Jahre alt und zirka 160 bis 165 Zentimeter groß. Er hatte ein glatt rasiertes Gesicht und trug schwarze Kleidung mit einer Kapuze. Er sprach Hochdeutsch. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

