Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dreister Diebstahl im Taxi

Hamm-Mitte (ots)

Die Geldbörse mit den Einnahmen eines Taxifahrers ist das Diebesgut eines bislang unbekannten männlichen Täters. Der bestellte sich am frühen Sonntagmorgen, 1. März, gegen 3.30 Uhr ein Taxi zu einem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants an der Werler Straße, Ecke Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße.

Die Fahrt war nur von kurzer Dauer und endete in der Nähe der Straße Am Pilsholz . Während der Taxifahrer die geforderten sechs Euro für die Fahrt in seine Geldbörse legte, riß ihm der unbekannte Täter die gesamte Geldbörse aus der Hand und flüchtete aus dem Taxi über die Werler Straße stadteinwärts. Die entwendete Geldbörse ist schwarz und mit dem Schriftzug "Deutsche Post" bedruckt. Der dreiste Fahrgast ist zirka 18 bis 20 Jahre alt, hat eine schlanke Statur und blonde kurze Haare. Zur Tatzeit trug er ein blaues Base-Cap. Wer Hinweise zu dem Dieb geben kann, wird gebeten, die Polizei Hamm unter 02381 916-0 anzurufen.(hei)

