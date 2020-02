PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus für Dienstag, 11.02.2020

Hofheim (ots)

Raub auf Supermarkt

Tatort: 65795 Hattersheim, Heddingheimer Straße

Tatzeit: Montag, 10.02.2020, 19:30 Uhr

Zur Tatzeit betrat eine maskierte männliche Person den Supermarkt, in dem zur Tatzeit kein weiterer Kundenverkehr stattfand. Der Täter begab sich zur Kassiererin und kaufte zunächst eine Packung Luftballons. Er bezahlte diese auch mit einem 2,- EUR Stück und überreichte die Münze der Kassiererin. Als diese sodann die Kassenschublade öffnete, drängte sich der Täter neben sie. Er stieß die Kassiererin gewaltsam zur Seite und drückte sie gegen eine Tischkante, sodass sie sich nicht entfernen konnte. Als der Täter dann mit seiner Hand in die Kasse griff, schlug die Kassiererin den Kassendeckel zu und versuchte dadurch die Entnahme des Bargeldes zu verhindern. Der Täter ließ sich dadurch nicht beirren und entnahm sämtliche Geldscheine. Daraufhin flüchtete er über den angrenzenden Parkplatz in Richtung der Heddingheimer Straße. Die genaue Höhe des Raubgutes steht noch nicht fest. Die Kassiererin erlitt einen Schock.

Beschreibung des unbekannten Täters: - männlich - ca. 180 - 185 cm - ca. 20 - 25 Jahre - trug vollständige bundeswehrartige Tarnkleidung - trug die Kapuze und Jacke so geschlossen, dass das Gesicht nicht erkennbar war - schlanke Statur - heller Hauttyp

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-2079-0 in Verbindung zu setzen.

