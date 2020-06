Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Empfingen/FDS) Aus Unachtsamkeit aufgefahren 8.6.20

Empfingen (ots)

Nicht aufgepasst hat ein 62-jähriger Opel-Mokka-Fahrer auf der A81 zwischen Horb und Empfingen. Dort war am Montagmorgen eine Baustelle eingerichtet worden, weswegen es sich ein Rückstau bildete. Das Stauende bemerkte der Opel-Fahrer allerdings viel zu spät und prallte deswegen mit seinem Geländewagen ins Heck eines Skoda-SUV. An beiden Autos entstand durch den Unfall Sachschaden in Höhe von jeweils 8.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

