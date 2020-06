Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/RW) A81- Sprinter übersieht beim Überholen Audi 8.6.20, 18.45 Uhr

Vöhringen (ots)

Auf 12.000.- Euro Schaden schätzt die Polizei die Unfallfolgen, die bei einem Unfall am Montag auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Sulz und Oberndorf entstanden sind. Ausgelöst hat den Unfall ein 50-jähriger Fahrer eines Autotransporters, der zum Überholen ansetzte und den Audi einer 21-Jährigen übersah, die bereits auf der linken Spur war. Obwohl diese kräftig auf die Bremse trat, konnte sie die Kollision mit dem Kleintransporter nicht mehr verhindern. Der A1 wurde durch den Unfall an der Front stark beschädigt. Am Transporter des Unfallverursachers entstand nur geringer Schaden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Audi musste abgeschleppt werden

