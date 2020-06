Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Villingen Spaziergänger von Hund gebissen (08.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am gestrigen Montag kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Vorfall mit drei Hunden im Bereich des Runnentals. Ein 39-jähriger Mann ging dort spazieren, als ihm im Bereich eines landwirtschaftlichen Anwesens drei Hunde entgegenliefen. Ein kleiner Hund aus der Gruppe lief direkt auf ihn zu und biss den Spaziergänger unvermittelt in eine Wade. Nachdem der Mann den Hund anschrie, ließ dieser ab und trollte sich. Der Mann erlitt eine leichte Bisswunde und einen Schaden an seiner Hose. Die Polizei ermittelt nun gegen den Hundehalter wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

