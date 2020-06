Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Erneute Anrufe von "Falschen Polizeibeamten" (08.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu zwei erneuten Anrufen von falschen Polizeibeamten kam es am gestrigen Abend gegen 21.30 Uhr. Im ersten Fall rief ein Unbekannter eine 77-Jährige in einem Nachbarort an und gab sich als "Kriminalpolizei Stuttgart" aus. Mit der bekannten Masche, dass angeblich zwei Einbrecher in der unmittelbaren Nachbarschaft der Frau festgenommen wurden, wollte der Anrufer sein vermeintliches Opfer in ein Gespräch verwickeln, rechnete jedoch nicht mit der Geistesgegenwart der Frau. Diese teilte dem Mann mit, dass sie ihm nicht traue und er sie schließlich auch schriftlich informieren könne. Anschliessend beendete die Seniorin abrupt das Telefonat. Möglicherweise der gleiche Täter rief wenige Minuten später bei einer 57-Jährigen in VS-Villingen an. Auch hier war der Grund des Anrufs die angebliche Festnahme von Dieben in der Nachbarschaft. Als die misstrauische Frau ihren Mann zum Telefonat dazu bat, legte der Unbekannte auf. In beiden Fällen kam es nicht zu Vermögensschäden. Die Polizei weist trotzdem erneut darauf hin, folgende Hinweise zu beherzigen: - Die Polizei ruft niemals unter der Rufnummer "110" an und wird am Telefon niemals um Geldbeträge bitten. Das tun nur Betrüger. - Angerufene sollten am Telefon nie über ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse sprechen. Informationen zum Betrugsphänomen "Falscher Polizeibeamter" sowie zu weiteren Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich auch auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell