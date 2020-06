Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Pkw-Aufbruch - Bundespolizei stellt Verdächtigen

Ratzeburg (ots)

39-jähriger Mann im aufgebrochenem Fahrzeug durch Polizei überrascht.

Am 02.06.2020 um 03:20 Uhr fiel den Beamten der Bundespolizei, im Rahmen der Streife auf dem Bahnhofsvorplatz des Bahnhofs Ratzeburg, ein verdächtiges Fahrzeug auf. Auf den dortigen Parkflächen stand ein geparkter PKW VW Golf mit offener Fahrertür. Diesen Umstand zur Folge, wurde der PKW näher in Augenschein genommen. Dabei wurde festgestellt, dass sich in dem Fahrzeug eine männliche Person auf dem Beifahrersitz befand. Diese Person wurde angesprochen und befragt, ob er Eigentümer dieses Fahrzeuges sei. Das verneinte diese und gab an, dass das Fahrzeug offen stand und er sich lediglich zum Aufwärmen und zum Schlafen hineingesetzt hatte. Er wurde daraufhin aufgefordert das Fahrzeug zu verlassen und sich auszuweisen.

Im und am Fahrzeug wurden mehrere Beschädigungen festgestellt. Die rechte kleine Seitenscheibe der Beifahrerseite war eingeschlagen (ein faustgroßer Stein lag im Fußraum der Beifahrerseite), das Radio wurde aus der Aufnahmevorrichtung entfernt und lag im Fußraum der Beifahrerseite. Die Lenkradverkleidung wurde entfernt und diverse Kabel hingen herunter. Das Handschuhfach war geöffnet und durchwühlt.

Nach Eintreffen einer Streife der Landespolizei (Polizeirevier Ratzeburg) wurde der Sachverhalt zuständigkeitshalber an die Kollegen übergeben.

Der Mann wurde zur weiteren Sachverhaltsbearbeitung auf die Polizeidienststelle verbracht, das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen zwecks Beweis-und Eigentumssicherung abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kiel

PK Sven Klöckner

Telefon: 0431/98071 - 119

Fax: 0431/98071 - 299

E-Mail: bpoli.kiel.c-oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell