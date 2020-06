Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Gas- und Bremspedal verwechselt (08.06.2020)

Hüfingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am gestrigen Montag gegen 11 Uhr im Gallusweg. Eine 57-Jährige VW-Fahrerin erwischte beim Rückwärtsausparken versehentlich das Gaspedal anstatt der Bremse, wodurch ihr Polo plötzlich stark beschleunigte und sie die Kontrolle über das Auto verlor. Der Wagen durchbrach einen Gartenzaun und prallte gegen eine Mauer, an der er schließlich zum Stehen kam. Die Fahrerin blieb unverletzt. An Auto, Zaun und Mauer entstand Sachschaden, den die Polizei insgesamt auf einen Betrag im hohen vierstelligen Bereich schätzte. Ein Abschleppdienst musste den nicht mehr fahrbereiten VW aufladen.

