Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen

Landkreis Konstanz) Arbeitsunfall (08.06.2020)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde am Montag gegen 15 Uhr ein schwer verletzter Arbeiter einer Firma in der Gewerbestraße. In einer Mischanlage kam es zu einer Explosion. Hierbei zog sich der 25-jährige Arbeiter durch eine Stichflamme Verbrennungen im Bereich des Kopfes zu. Wie es zu dieser Explosion kommen konnte ist bislang noch unklar, technische Mängel und Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften konnten jedoch nicht festgestellt werden. Bis zur Klärung der Unfallursache werden die Arbeiten an der Mischanlage ausgesetzt.

