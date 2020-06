Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Landkreis Konstanz) Gestürzter Radfahrer beleidigt Polizisten (08.06.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Weil ein 47-jähriger Radfahrer am Montag gegen 19.30 Uhr in der Teggingerstraße stürzte, eilten zwei Polizeibeamte ihm zur Hilfe. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann stark nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab zwei Promille. Die Beamten brachten ihn in ein Krankenhaus und veranlassten dort die Entnahme einer Blutprobe. Während der Einsatzmaßnahmen beleidigte der 47-Jährige die Polizisten, weshalb er sich nun wegen Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr verantworten muss.

