POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Firmengebäude (06.06.2020 - 08.06.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem weiteren Einbruch in ein sich in der Rudolf-Diesel-Straße im Industriegebiet Nord befindliches Betriebsgebäude eines mittelständischen Herstellers medizintechnischer Geräte. Die über das Wochenende verübte Straftat wurde am heutigen Montagmorgen festgestellt. Unbekannte Täter gelangten auf noch nicht geklärte Art und Weise in das Firmengengebäude, wo sie sich gewaltsam Zutritt in mehrere Büroräume verschafften. Sie stahlen nach bisherigen Erkenntnissen eine Geldkassette mit Bargeld und einen Kaffeevollautomaten des Herstellers Jura.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

