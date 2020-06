Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: 1 Person bei Unfall verletzt

Leimen (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 01.06.2020 gegen 07:45 Uhr in Leimen an der Kreuzung Falltorweg / Im Pfennert. Ein 53 jähriger Fahrer eines Pkw missachtete an der genannten Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts kommenden 20 jährigen Pedelec-Fahrers aus Leimen. Dieser fuhr fast ungebremst in die Beifahrertür des Pkw und erlitt dabei verschiedene Prellungen und musste in ein Krankenhaus in Heidelberg eingeliefert werden. Da der Pedelec-Fahrer aber unter Alkoholeinfluss stand (Atemalkoholkonzentration von 1,2 Promille), wurde bei diesem eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht besteht, dass er auf Grund seiner Alkoholisierung seiner Unfallverhütungspflicht nicht nachkommen konnte. Insgesamt entstand bein dem Unfall ein Sachschaden von ca. 3500 Euro.

