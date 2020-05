Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis): Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 28-jährigen Mirisa A. aus Helmstadt-Bargen

Sinsheim (ots)

Die 28-jährige Mirisa A. wird seit dem 29.05.2020, 19:30 Uhr vermisst. Es ist bekannt, dass sich die Vermisste nach ihrer Arbeit in Sinsheim auf dem Parkplatz der Fa. Rewe, in der Muthstraße, aufgehalten hat, auf welchem sie auch ihr Auto abgestellt hat. Von hier ab verliert sich ihre Spur. Der gegenwärtige Aufenthaltsort der Vermissten ist nicht bekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 28-Jährige in einer hilflosen Lage befindet, da dieses Verhalten ungewöhnlich für sie ist.

Personenbeschreibung: - 160cm groß - schlanke Figur - südländisches Aussehen - schwarzes, lockiges schulterlanges Haar - links am Kinn eine auffallende OP-Narbe

Möglicherweise trug sie zum Zeitpunkt des Verschwindens eine blaue Jeansjacke mit schwarzen Lederemblemen, weiße Adidas-Sneaker und eine schwarze Handtasche.

Ein Lichtbild der Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/sinsheim-vermisstenfall/

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Fahndung nach der Vermissten übernommen. Eine Überprüfung aller bekannten Hinwendungsorte der Vermissten sowie eine eingeleitete Sofortfahndung verliefen leider ohne Erfolg und führten nicht zu deren Auffinden.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Marisa A. werden bei der Kriminalpolizei Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4444, über den Polizeinotruf 110, oder jede andere Polizeidienststelle entgegengenommen.

