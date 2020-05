Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen

Rhein-Neckar-Kreis: Brand von zwei Altkleidercontainer

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend gegen 23.30 Uhr wurde durch einen Zeugen ein Containerbrand auf dem Parkplatz der Geschwister-Scholl-Schule in Leimen gemeldet. Vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung ausgehend von zwei Altkleidercontainern des DRK festgestellt werden. Durch die Freiwillige Feuerwehr Leimen mussten beide Container zunächst aufgeflext werden, bevor der Brand letztlich gelöscht werden konnte. Die sich noch darin befindliche Kleidung wurde herausgezogen und großflächig verteilt, um ein weiteres Brandgeschehen auszuschließen. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht genau beziffern. Zur Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen hinsichtlich einer Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen und wird den Fall zur weiteren Bearbeitung an den Polizeiposten in Leimen weiterleiten. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06222 / 57090 mit dem Polizeirevier Wiesloch in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Tobias Misch

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell