Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl in ein Geschäft für Garten- und Forstgeräte

Kleinbundenbach (ots)

In der Nacht zum Freitag drangen unbekannte Täter durch eine seitliche Tür in die Werkstatt und in den Verkaufsraum eines Geschäfts für Garten- und Forstgeräte ein. Dabei entwendeten die Einbrecher 750 Euro Bargeld sowie sieben Motor-Kettensägen und drei Heckenschneider. Während der Tatortaufnahme entdeckten die Beamten im hohen Gras einer angrenzenden Wiese sämtliche entwendeten Geräte, die die Täter offensichtlich zum Abholen bereitgelegt hatten. Ob die Täter gestört wurden oder welcher andere Grund vorlag, dass die Eindringlinge ihre Beute nicht abholten, steht nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht fest. Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06332/9760 bzw. per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) bei ihr zu melden. | pizw

