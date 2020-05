Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Festnahme nach wilder Verfolgungsfahrt

Zweibrücken (ots)

Am 15.05.2020 gegen 01:00 Uhr fiel einer Funkstreifenbesetzung der Polizeiinspektion Zweibrücken ein schwarzer Mercedes der C-Klasse auf, der die Landauer Straße nach der Kreuzung Saarlandstraße mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt befuhr. Zum Zweck einer Fahrzeugkontrolle fuhren die Beamten dem Wagen mit Blaulicht hinterher und gaben dabei Anhaltezeichen. Ein zweiter Funkstreifenwagen versperrte dem Flüchtenden in der Bleicherstraße den Weg, so dass dieser wendete und auf die Landauer Straße zurückfuhr. Über die Molitorstraße und die Steinhauser Straße fuhr er auf die Autobahn 8 in Richtung Pirmasens, die er an der Ausfahrt Pirmasens-Winzeln verließ, um auf der L 600 in Richtung Pirmasens weiterzufahren. Auf der L 600 wich er um Haaresbreite einem Streifenwagen der Polizeiinspektion Pirmasens aus und fuhr weiter bis zum Kreisel L 600/Blocksbergstraße. Dort stieg der Fahrer hastig aus dem Fahrzeug aus und flüchtete zu Fuß in ein angrenzendes Wald-/Wiesengebiet, wo er nach kurzer Flucht festgenommen werden konnte.

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 55-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Pirmasens Land, der erkennbar unter dem Einfluss von Drogen stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. In seiner Socke konnte ein Päckchen mit einer geringen Menge an Opiaten sichergestellt werden. An dem stillgelegten Mercedes, dessen Besitzverhältnisse ungeklärt sind, waren zwei verschiedene französische Kennzeichen angebracht, deren Herkunft ebenfalls noch unklar ist.

Im Pkw befand sich während der Verfolgungsfahrt eine 22-jährige Frau aus Pirmasens, die erst kurz vor Beginn der Verfolgungsfahrt in den Pkw des ihr nach eigenen Angaben unbekannten Mannes eingestiegen sein will, weil er ihr angeboten hatte, sie nach Hause zu bringen, nachdem sie den letzten Zug in Richtung Pirmasens verpasst hatte. Die Frau blieb bei der Fahrt unverletzt.

Der 55-jährige war mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 220 km/h auf der Autobahn unterwegs und hatte im Verlauf der Verfolgungsfahrt bereits in Zweibrücken eine rote Ampel überfahren und im weiteren Verlauf auf der L 600 mehrere Fahrzeuge an unübersichtlichen Stellen überholt.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug, die beiden französischen Kennzeichen und die geringe Mange an Betäubungsmitteln wurden sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, nämlich

- Fahren ohne Fahrerlaubnis - Fahren unter dem Einfluss harter Drogen - Straßenverkehrsgefährdung durch mehrere grob verkehrswidrig und rücksichtslos begangene Verhaltensweisen - Urkundenfälschung/Kennzeichenmissbrauch - Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Besitz von Betäubungsmitteln

An der Verfolgungsfahrt waren mehrere Streifenwagen aus dem Bereich der Polizeidirektion Pirmasens beteiligt. Es gab weder Personen- noch Sachschäden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet Verkehrsteilnehmer, die am 15.05.2020 nach 01:00 Uhr im Stadtgebiet Zweibrücken oder auf der A 8 in Richtung Pirmasens oder auf der L 600 in Fahrrichtung Pirmasens von einer schwarzen Mercedes-C-Klasse-Limousine gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 06332/9760 bzw. per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) bei ihr zu melden. | pizw

