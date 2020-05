Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweimalige Straßenverkehrsgefährdung sowie Gefährliche Körperverletzung und Beleidigung durch Paketdienst-Auslieferungsfahrer in Schauerberg

Schauerberg (ots)

Nachdem ein Paketdienstfahrer mit seinem weißen Transporter bereits mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Hauptstraße in Schauerberg fuhr und sowohl am Dienstag, den 05.05.2020, gegen 12.00 Uhr als auch am Dienstag, den 12.05.2020, gegen 13.15 Uhr einen Pkw-Führer und Fußgänger gefährdete und einem der Geschädigten den erhobenen Mittelfinger zeigte und sogar den Geschädigten mit einem Gegenstand attackierte und sich anschließend mit dem Transporter in unbekannte Richtung entfernte, konnte der verantwortliche Fahrer im Rahmen der Folgeermittlungen am 15.05.2020 durch eine Streife der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben mit dem genannten Auslieferungsfahrzeug angetroffen und somit ermittelt werden. Gegen den Geschädigten wurden mehrere Strafverfahren und ein Führerschein-Entzugsverfahren eingeleitet. Weitere bisher nicht bekannte Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, Tel. 06333/9270 zu melden. |piwfb

