Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an einem PKW

Pirmasens (ots)

In der Winzler Straße kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Audi A4. Gegen Mitternacht haben vier Jugendliche hierbei mit einer wasserfesten Farbe die Motorhaube des PKWs beschmiert. Die Farbe konnte nicht entfernt werden. Als die Gruppe von einem Anwohner angesprochen wurde flüchteten diese. Die Polizeiinspektion Pirmasens (Tel. 06331/5200 bzw. pipirmasens@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



