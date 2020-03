Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Bäckereifiliale

Daun (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Bäckereifiliale in Mürlenbach, in der Birresborner Straße. Der oder die unbekannten Täter setzten mehrfach ein Hebelwerkzeug an dem Bürofenster des Gebäudes an. Trotz erheblicher Kraftaufwendung gelang es nicht, das Fenster zu öffnen und in das Gebäude einzusteigen. Am Fenster entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbruch, Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Daun zu melden (06592/96260 oder pidaun@polizei.rlp.de).

