Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Am Samstag, 15.02.2020, zwischen 09:40 Uhr und 10:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Real-Marktes in der Justus-von-Liebig-Straße in Wittlich ein Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen silbernen Suzuki Grand Vitara und verließ im Anschluss die Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Wittlich zu melden.

