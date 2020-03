Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verdacht der Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung

Pantenburg - Wallscheid (ots)

Ein schwarzer Lkw mit Gerüstaufbau befuhr am Freitag, 27.03.2020, gegen 17.10 Uhr, hinter zwei Motorradfahrern die L16, von Manderscheid in Richtung Autobahn BAB A1 und anschließend weiter in Richtung Laufeld. Der Lkw-Fahrer fuhr den beiden Motorradfahrern zunächst sehr dicht auf und hupte mehrfach. Anschließend überholte er in zwei Vorgängen nacheinander die Motorradfahrer. Beim ersten Überholvorgang behinderte und gefährdete der Fahrer des Lkws den Motorradfahrer. Zeugen für das Geschehen werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich, Tel. 06571 / 926-0, in Verbindung zu setzen.

