POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 26.03.2020

Ereignis: Kaminbrand

Ort: Birresborn, Poststraße

Zeit: 25.03.2020, 18.30 Uhr

Zu einem Kaminbrand kam es am gestrigen Mittwoch in einem Wohnhaus in der Poststraße, Birresborn. Es konnte festgestellt werden, dass sich das Feuer im oberen Teil verbreitete. Die anwesenden Feuerwehrkräfte aus Birresborn hatten die Lage aber im Griff, sodass weder Gebäude- noch Personenschaden entstanden war.

Ereignis: Illegale Abfallbeseitigung

Ort: Daun, Boverather Straße

Zeit: 25.03.2020

In jüngster Vergangenheit wurde durch Verantwortliche immer wieder festgestellt, dass unbekannte Personen Verpackungsgegenstände, sonstigen Unrat und Restmüll im Bereich der Abfallcontainer am Dauner Bauhof abgeladen hatten. Wiederholt kam es auch zum Ablagern von umweltgefährdenden Stoffen, insbesondere Altölkanister wurden deponiert. Diese Dinge werden strafrechtlich verfolgt!!

Ereignis: Polizei kontrolliert Personenansammlungen

Ort: Gerolstein, Stadtgebiet

Zeit: 25.03.2020

Polizeibeamte mussten am gestrigen Tag in Gerolstein gegenüber scheinbar immer noch unbelehrbaren Personen gleich mehrere Platzverweise aussprechen. Diese hatten sich in größeren Gruppen in der Öffentlichkeit, unter außer Acht lassen des notwenigen Abstandes, getroffen. Die Vorgaben der 3. Corana- Verordnung, die solche Maßnahmen und auch das Einleiten von Ordnungswidrigkeiten- Anzeigen beinhalten, werden durch die örtlichen Polizeidienststellen, als auch durch die Ordnungsbehörden, restriktiv umgesetzt! Weitere Kontrollen dieser Art werden täglich, an stetig wechselnden Örtlichkeiten, durchgeführt.

