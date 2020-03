Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Bitburg (ots)

Vermutlich am frühen Dienstagmorgen kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der über die B 257 führenden Brücke am Ortseingang vom Bitburger Stadtteil Masholder mit einer Betongleitwand, welche infolge der Kollision umkippte und beschädigt wurde. An der Brücke wird derzeit gearbeitet und die Gleitwand diente der baulichen Trennung der beiden Fahrstreifen. Hinweise werden erbeten an die Polizei Bitburg unter Telefon: 06561-96850.

