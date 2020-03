Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Apotheke

Zell-Barl (ots)

Im Zeitraum vom 21.03 bis 23.03.2020 ereignete sich in einer Apotheke in Zell-Barl ein Einbruchsdiebstahl. Anhand der Spurenlage verschafften sich die unbekannten Täter durch ein, im hinteren Bereich des Objekts liegendes Fenster Zutritt in das Gebäude. Im Inneren der Apotheke wurde ein hoher dreistelliger Geldbetrag entwendet.

Die Polizei Zell bittet verdächtige Wahrnehmungen oder Täterhinweise telefonisch oder per E-Mail zu melden.

